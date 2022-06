Si sente male mentre gioca in piscina: bimbo in gravi condizioni

Si sarebbe sentito male mentre giocava in acqua con la sorellina gemella. Un bimbo di 8 anni è ricoverato adesso in condizioni critiche all’ospedale Villa Sofia di Palermo.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, i due piccoli, accuditi da nonna e zio, stavano giocando in una villetta a Villagrazia di Carini. Mentre erano in piscina il bambino avrebbe accusato un malore, forse una crisi epilettica, rischiando di annegare. Immediatamente soccorso, è stato condotto in ambulanza in ospedale a Palermo.

Sulla vicenda indagano i carabinieri. Ieri pomeriggio a Termini Imerese, nel Palermitano, un bimbo di 4 anni è annegato mentre si trovava in spiaggia insieme alla famiglia. Inutile il tentativo dei sanitari di strapparlo alla morte.