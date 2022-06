Campobello di Licata, chiusa al traffico via 4 Novembre

Ordinanza di chiusura al traffico veicolare in via 4 Novembre, a Campobello di Licata, per consentire le lavorazioni necessarie per allacciare il nuovo impianto della costruenda Piazza Marconi, tratto vie Ariosto e Marconi, al quadro della pubblica illuminazione esistente. L’inibizione al traffico fissato per lunedì 6 giugno.

L’Ufficio tecnico comunale è incaricato di collocare la segnaletica, mentre le forze ordine di eseguire l’ordinanza.

Giovanni Blanda

