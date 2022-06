Un cinquantaseienne di Ribera è stato arrestato dai carabinieri della locale Tenenza in esecuzione di un provvedimento dell’autorità giudiziaria. L’uomo deve scontare una condanna a cinque anni e sei mesi per i reati di calunnia e maltrattamenti in famiglia. Dopo le formalità di rito il 56enne è stato tradotto presso la casa circondariale di Sciacca.

