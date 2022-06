La Scala dei Turchi riaprirà ma a numero chiuso

La Scala dei Turchi di Realmonte, l’eccezionale e incantevole scogliera di marna bianca famosa in tutto il mondo, sarà presto riaperta alla fruizione di turisti e visitatori ma probabilmente con accessi contingentati o a numero chiuso, ciò per impedire che il prezioso bene naturalistico possa essere danneggiato dalle migliaia di presenza estive ma anche perché la Scala dei Turchi è a rischio di dissesto idrogeologico.

Come si legge sul Giornale di Sicilia, l’apertura potrebbe avvenire forse già dalla prossima settimana. E’quanto emerso nel corso dei lavori dell’ultimo consiglio comunale.

Sarebbe stato infatti raggiunto un accordo tra la Regione siciliana e il privato, proprietario di una parte del bene naturalistico. L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Santina Lattuca, ha inviato una lettera all’assessorato regionale al Territorio e Ambiente per chiedere la gestione temporanea del sito e l’esecuzione di studi di carattere tecnico.