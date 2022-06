Schiaffeggia la fidanzata: denunciato 35enne

Schiaffi e spintoni alla fidanzata trentenne. E’ successo in un appartamento in via Esseneto, nel centro di Agrigento, in occasione della Festa della Repubblica. Per questo motivo un 35enne del posto è stato denunciato dagli agenti della sezione volanti della Questura per l’ipotesi di reato di maltrattamenti.

Il deferimento è scattato d’ufficio anche se la fidanzata aveva manifestato la volontà di non sporgere denuncia nei confronti dell’uomo.

Ad avvisare i poliziotti sono stati alcuni vicini che avevano sentito trambusto e, a quanto pare, non sarebbe stata neanche la prima volta. Così è scattato il protocollo del “codice rosso” con la 30enne che, dopo essere stata medicata al pronto soccorso, è stata collocata in una struttura protetta. Per il compagno, invece, è scattata la denuncia