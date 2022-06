Scontro sulla strada statale 121: morto 66enne

Un morto in un incidente stradale sulla statale 121 “Catanese”. Il tratto e’ stato chiuso in entrambe le direzioni, in localita’ Mezzojuso, in provincia di Palermo.

Lo scontro e’ stato tra un furgone Fiat Iveco e una Fiat 600. La vittima dello scontro e’ Cono Gugliotta di 66 anni. Viaggiava su una Fiat 600 con la sorella Maria Rosaria Gugliotta di 61 anni trasportata in elisoccorso all’ospedale Civico in gravi condizioni. E’ rimasto ferito nello scontro anche l’autista del furgone, V. M. trasportato al Buccheri La Ferla non in pericolo di vita,.

La strada statale 121 e’ stata chiusa provvisoriamente al traffico in entrambe le direzioni, dal km 221 al km 221,550 per consentire il completamento dei rilievi e la rimozione dei mezzi incidentati. Il traffico viene deviato su una strada parallela e regolato a senso unico alternato.