Auto travolge motorino: morta una donna di 39 anni, illeso il figlio

Dramma a Cefalù, in provincia di Palermo, per la morte di una donna di 39 anni, Roberta Macaione,a causa di un incidente stradale.

Il tragico impatto si è verificato nella statale 113 all’altezza di Mazzaforno, dove nel pomeriggio di oggi la donna viaggiava a bordo di un motorino insieme al figlio minorenne.

Per cause da accertare, una vettura ha travolto il veicolo a due ruote e i due passeggeri sono stati sbalzati via. Troppo violento lo schianto per la donna che abitava a Cefalù ed era molto conosciuta nel borgo turistico. Nonostante il tempestivo trasporto all’ospedale Giglio, è stato possibile soltanto constatare il decesso poco dopo il suo arrivo.

Miracolosamente illeso, invece, il figlio piccolo.

La giovane donna, che da tempo lavorava in un centro commerciale cittadino, aveva da poco festeggiato il decimo anniversario di matrimonio col marito Vincenzo Filì, un agente immobiliare molto noto nella perla del Tirreno.

Sul posto gli inquirenti per i rilievi del caso e per ricostruire la dinamica esatta dell’incidente.

Il sindaco di Cefalù, Rosario Lapunzina, una volta appresa la notizia si è stretto nel dolore dei familiari con un post sui suoi social: “L’amministrazione comunale, a nome della città, si unisce al dolore della famiglia per la perdita della nostra giovane concittadina”.