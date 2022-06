Campobello di Licata, la Pubblica amministrazione affida alla “Zabara” iniziative ricreative

Bando pubblico per sostegno a investimenti per la fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni e infrastrutture turistiche. L’ esecutivo di Campobello di Licata, , con delibera di giunta municipale, ha deliberato affidamento alla locale associazione “Zabara”.

L’esecutivo, inoltre, ha preso atto del piano economico finanziario del servizio rifiuti e ha formulato la relazione di fine mandato del sindaco, in pubblicazione sino al 29 giugno.

Giovanni Blanda

