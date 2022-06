Esplosione in abitazione: morto 56enne

Un uomo di 56 anni, Vincenzo Failla, operaio forestale, e’ deceduto nell’esplosione avvenuta nella sua abitazione in via Carlentini, a Sortino, nel Siracusano. Secondo una prima ricostruzione, la deflagrazione e’ avvenuta a causa di una fuga di gas. La sorella che abitava insieme a lui e’ stata estratta ancora viva dalle macerie ed e’ stata trasferita in ospedale.

loading..