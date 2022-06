lunedì 6 giugno, saranno celebrati, in tutta Italia, i 208 anni dalla fondazione dell’Arma dei Carabinieri.

La ricorrenza in Provincia di Agrigento verrà commemorata con una cerimonia, che avrà luogo presso la Valle dei Templi di Agrigento ai piedi del Tempio della Concordia, nel corso della quale i Carabinieri rinnoveranno il loro legame con il territorio e la popolazione.

Nella circostanza, alla presenza delle autorita’ regionali e provinciali, saranno consegnate le ricompense ai militari particolarmente distintisi in attivita’ di servizio in ambito preventivo, investigativo, di soccorso e di tutela dell’ambiente.

Le dichiarazioni del Ministro Lamorgese:

“In occasione del 208esimo anniversario della fondazione dell’Arma dei carabinieri, rivolgo alle sue donne e ai suoi uomini il ringraziamento per l’impegno, la professionalita’ e lo spirito di abnegazione dimostrati quotidianamente sugli scenari internazionali e sul territorio nazionale, garantendo insieme alle altre Forze di polizia la sicurezza dei cittadini”. Lo afferma il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese. “Grazie alla diffusa rete territoriale, l’Arma – ha proseguito la titolare del Viminale – e’ sempre vicina ai bisogni delle comunita’ anche nelle zone piu’ remote del Paese, rappresentando un indispensabile presidio di legalita’ e di garanzia della coesione sociale”. Per Lamorgese “e’ fondamentale l’attivita’ svolta dai carabinieri per affermare, anche in realta’ difficili, la presenza dello Stato e contrastare l’aggressione criminale ai nostri territori e alla nostra economia, consolidando la fiducia nelle istituzioni”.

La dichiarazioni del Presidente Musumeci:

“Auguri all’Arma dei Carabinieri che oggi festeggia i suoi 208 anni di storia. Gratitudine sincera e compiacimento agli uomini e alle donne in divisa che presidiano il territorio siciliano, che realizzano importanti operazioni antimafia, che rappresentano in ogni comune dell’Isola uno straordinario esempio di dedizione al dovere”. Così nei suoi canali social il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci.