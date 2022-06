Licata, individuata discarica per conferire rifiuti: nessuno stop alla raccolta

In tempi record il Comune di Licata ha firmato un nuovo contratto con la Seap e potrà conferire i rifiuti organici in un nuovo sito, in modo da non arrecare alcun disagio ai cittadini i quali, in caso contrario, avrebbero dovuto tenersi in casa questa porzione di differenziata.

L’intervento si è reso necessario perché il Comune di Joppolo Giancaxio ha chiuso temporaneamente ai mezzi che a pieno carico superano le 3,5 tonnellate, la strada che conduce alla discarica in cui tanti Comuni, compreso Licata, conferiscono l’organico.

Ad annunciarlo sono il sindaco Pino Galanti ed il suo vice, con delega ai Servizi Ambientali, Antonio Montana.

“Soprattutto con il caldo torrido di questi giorni – commentano Galanti e Montana – non potevamo lasciare che l’organico rimanesse nelle case. Perciò, in tempi record, abbiamo sottoscritto un nuovo contratto con la Seap e già stamattina abbiamo conferito 18 tonnellate di umido in un altro sito. Ciò è stato possibile grazie alla fattiva collaborazione dell’Ufficio Ambiente del Comune e ringraziamo l’architetto Di Vincenzo ed il geometra Napoli per la tempestività con cui hanno affrontato la questione”.