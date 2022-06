Siculiana, al via lavori di riqualificazione dell’Arco Urbano

Sarà avviato un intervento di messa in sicurezza e riqualificazione dell’antico Arco di via Finestre.

“Un segno tangibile della nostra storia, per troppo tempo lasciato in stato di abbandono”, dichiara il sindaco Peppe Zambito. Verrà adeguatamente illuminato per evitare che qualcuno continui a scambiarlo per un bagno pubblico.

L’Arco farà parte di un percorso storico-turistico, alla riscoperta delle nostre radici e per la valorizzazione degli angoli più caratteristici di Siculiana”.

