Agricoltura, in crescita produzione di arance Ribera Dop

I dati appena trasmessi dall’ente di certificazione “I.Z.S. della Sicilia”, della campagna di commercializzazione 2021-2022, confermano ancora una volta la crescita della produzione di arancia di Ribera Dop, superando il precedente traguardo della passata stagione con 10.700.000 chili prodotti.

“Anche questa stagione agrumicola sara’ ricordata tra le piu’ positive dal punto di vista qualitativo e quantitativo che portano il nostro prodotto tra i primi ortofrutticoli certificati a livello nazionale, nonostante le copiose precipitazioni nel periodo autunnale che hanno provocato notevoli danni alle strutture, le grandinate registrate fortunatamente solo in alcune contrade con perdite di prodotto e il blocco dei trasporti per lo sciopero degli autotrasportatori. In generale si registra un’ottima performance che indica una crescita di tutto il settore che continua a determinare un certo entusiasmo in tutto il territorio di produzione”, afferma una nota del Consorzio di tutela Arancia di Ribera DOP. Tutti i dati rilevati dal servizio di tutela e vigilanza confermano “una produzione dalla qualita’ eccellente sotto il profilo organolettico ed estetico, con pezzature medio-alte ed un prolungamento della stagione di raccolta fino a tutto aprile”, prosegue la nota.

“Abbiamo iniziato un percorso, raggiungendo diversi importanti traguardi, – sostiene Giuseppe Pasciuta, presidente del Consorzio di tutela dell’Arancia di Ribera DOP – ed il nostro impegno prosegue per migliorare ulteriormente la qualita’ della nostra produzione, che gia’ rappresenta una eccellenza agroalimentare italiana, la crescita dei nostri operatori e produttori, perseguendo, nonostante le tante difficolta’, sulla politica del “fare sistema” e di creare e rafforzare il sistema associazionistico”.