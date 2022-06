“Carica delle 104”: si decide sul rinvio a giudizio

B attute finali dell’udienza preliminare, che si sta celebrando davanti il gup del tribunale di Agrigento Giuseppe Miceli, nell’ambito della richiesta di rinvio a giudizio nei confronti di 45 persone coinvolte in un altro filone di inchiesta sull’ormai nota “Carica delle 104”. Il giudice, dopo aver rigettato alcune eccezioni della difesa sulla genericità dei capi di imputazione, ha aperto le discussioni. Gli avvocati degli imputati hanno avanzato richiesta di non luogo a procedere. Il gup ha rinviato l’udienza al prossimo 13 giugno quando dovrà decidere se accogliere o meno la richiesta di rinvio a giudizio del pm Paola Vetro. L’intera inchiesta, nota alle cronache nazionali, ipotizza un “sistema” che coinvolgerebbe medici, insegnanti e presunti falsi invalidi facendo leva sulle agevolazioni della legge 104 garantendo, a chi non aveva diritto, di potere usufruirne ottenendo tutti i vantaggi del caso (trasferimenti, invalidità civile).

loading..