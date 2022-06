Favara, ubriaco alla guida si ribalta con l’auto: denunciato 30enne

Un brutto incidente stradale si è verificato intorno alle 1.00 a Favara in via Berlinguer. Un uomo di 30 anni, originario della Romania, alla guida della sua auto, è andato a sbattere contro un muretto per poi ribaltarsi.

Fortunatamente il giovane è rimasto illeso.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Agrigento che hanno sottoposto ad alcoltest il giovane che è risultato positivo e per tali ragioni è stato denunciato in stato libertà alla Procura della Repubblica per guida in stato di ebbrezza.