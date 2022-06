Gioco a poste alte e chi sono gli High Roller?

Il casinò è aperto a tutti i visitatori di classi e redditi diversi. Ma i più desiderabili, ovviamente, sono i visitatori facoltosi che sono pronti a spendere ingenti somme nel gioco. Queste persone sono classificate come una categoria separata di giocatori e sono chiamate high rollers.

Chi sono gli high rollers

Un high roller è un giocatore professionista che fa grandi scommesse. Cosa significa il termine high roller? Letteralmente, questo è un giocatore di alto livello.

Gli high roller sono i giocatori che non hanno i problemi di fare una scommessa importante in una sessione e non badano le spese per il gioco d’azzardo preferito. Ovviamente, che i proprietari dei casinò sono consapevoli della loro generosità e per questo vengono considerati come i clienti da non perdere. Fanno di tutto per offrire loro una fantastica esperienza di gioco nella speranza che tornino a giocare.

Queste persone hanno un comportamento e uno stile di gioco speciali. Tali visitatori sono un vero bonus per un casinò, perché portano enormi profitti e appartengono alla categoria dei giocatori VIP. Gli high rollers preferiscono giocare a poker, ma possono anche partecipare ad altri tipi di gioco d’azzardo, come blackjack, roulette, craps o slot machine.

Nel casinò a terra, gli high roller vengono identificati dai gestori, sviluppando successivamente offerte individuali per loro. Sia offline che su casinò virtuali, quelli legali in Italia troverete cliccando qui, il principio di base è lo stesso: maggiore è l’importo che un giocatore lascia, più prezioso è per l’istituzione, maggiori sono le agevolazioni a cui ha diritto un giocatore di alto livello.

Se il casinò online ha un programma fedeltà, questa categoria di clienti viene automaticamente raggruppata. Più alto è il livello del giocatore, più si avvicina a questo titolo onorifico.

Come diventare un high roller in un casinò online

La condizione principale è la disponibilità di un budget adeguato. Se un utente può scommettere regolarmente grandi somme nel gioco d’azzardo, l’algoritmo delle azioni sarà il seguente:

Scegli un sito con condizioni adatte per i giocatori VIP;

Esplora il programma fedeltà;

Scopri quanti punti sono necessari per ottenere il livello più alto;

Calcola quanto tempo ci vorrà per raggiungere davvero lo status di VIP, quali costi comporterà.

Seguire questo piano ti consentirà di creare una strategia efficace e raggiungere un livello che aprirà l’accesso a privilegi speciali da parte degli operatori.

Privilegi per high rollers

Gli operatori si battono per i clienti che possono permettersi di lasciare una grossa somma nel casinò. Il lavoro dei siti fisici e online è diverso, rispettivamente, c’è una differenza nei metodi con cui incoraggiano i giocatori a fare grandi scommesse.

Nei casinò terrestri

Gli stabilimenti di gioco a terra motivano gli high rollers con i servizi. I VIP ottengono alloggio gratuito in camere superior, trasferimenti in auto executive, tavoli risrvati nei migliori ristoranti, prestigiosi posti in spettacoli di intrattenimento e persino viaggi aerei su voli privati. Poiché la maggior parte dei casinò italiani alla moda opera offline sulla base di grandi hotel, non è difficile organizzare un’accoglienza così calorosa.

Al casinò online

Sui siti di gioco d’azzardo, gli strumenti per attirare gli high rollers sono concentrati attorno al gameplay. Lo stato VIP del cliente implica i seguenti privilegi:

Servizio personale;

Limiti estesi su depositi e prelievi;

Prelievo accelerato delle vincite;

Aumento del cashback;

Regali per le feste;

Accesso a tornei chiusi, lotterie e promozioni;

Migliori Bonus Casino.

Se il casinò online non ha un programma fedeltà, il cliente può contattare autonomamente il servizio di supporto tecnico. Dopo aver studiato le statistiche dei suoi depositi e delle sue scommesse, l’amministrazione ha il diritto di concedergli lo status di VIP su base individuale.

Giochi per high rollers nei casinò online

È problematico individuare giochi specifici più adatti per scommesse di grandi dimensioni. Quando si tratta della gamma slot machine online, le slot con un jackpot progressivo sono diventate più preferibili per gli high roller. Il principale criterio di selezione è la gamma di importi che possono essere scommessi. Prima di iniziare, dovresti scoprire i limiti della tabella. È importante assicurarsi che le regole consentano scommesse impressionanti.