Licata, contributi sostegno per i profughi ucraini: attivata piattaforma

È online la piattaforma del Dipartimento della Protezione Civile che permette alle persone in fuga dalla guerra in Ucraina di richiedere il contributo di sostentamento per sé, per i propri figli e per i minori di cui si ha tutela legale.

Ad annunciarlo è Angela Silvana Burgio, Incaricata di Posizione Organizzativa del Settore Servizi Sociali del Comune di Licata.

Il contributo, che ha l’obiettivo di offrire un primo sostegno economico in Italia, è destinato a chi ha presentato domanda di permesso di soggiorno per protezione temporanea e ha trovato una sistemazione autonoma anche presso parenti, amici o famiglie ospitanti.

Il sostegno economico è di 300 euro mensili (per un massimo di tre quote) e prevede una integrazione di 150 euro per ciascun figlio minore di 18 anni, erogata al genitore (alternativamente, padre o madre) o all’adulto che sia riconosciuto tutore legale, purché abbia presentato domanda di soggiorno per protezione temporanea.

Per richiedere il contributo è necessario possedere il Codice Fiscale (indicato nella ricevuta della domanda di permesso di soggiorno per protezione temporanea), un numero di cellulare e una e-mail e la richiesta va inoltrata on-line, attraverso la piattaforma dedicata, all’indirizzo: https://contributo-emergenzaucraina.protezionecivile.gov.it

La somma sarà erogata in contanti presso gli sportelli di Poste Italiane.

Per conoscere nel dettaglio i requisiti e le modalità di richiesta del contributo è disponibile un vademecum in italiano, inglese e ucraino al seguente link: https://contributo-emergenzaicraina.protezionecivile.gov.it/#/vademecum