Turismo, Musumeci: “Dopo due anni è ripartito alla grande”

“Dopo due anni di tragedia vissuta sotto ogni aspetto adesso si riprende fiato” e il turismo in Sicilia “e’ ripartito alla grande, abbiamo tantissime prenotazioni”, del resto l’isola “si offre a tutti i segmenti” e “se in questo momento si vuole osservare un’eruzione vulcanica si puo’ andare sull’Etna”, ci “sono spiaggia e scogliera, i monumenti e la cucina molto apprezzata che sta crescendo: il 23% dei turisti viene per la nostra cucina” . Lo ha detto il presidente della Regione, Nello Musumeci, alla trasmissione ‘Oggi e’ un altro giorno” di Raiuno.

