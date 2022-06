Agrigento, ordinanza con nuove regole per gli ambulanti del mercato

l sindaco di Agrigento Francesco Miccichè ha firmato una nuova ordinanza che disciplina l’attività dei venditori ambulanti del mercato settimanale del venerdì in piazza Ugo La Malfa. Il provvedimento si è reso necessario in seguito alle criticità emerse per quanto riguarda l’occupazione dell’area e della carreggiata con un elevato rischio per l’incolumità pubblica. In particolare ai mercatisti è fatto divieto di gettare rifiuti sul suolo pubblico e dovranno mantenere puliti i loro banchi. E’ fatto obbligo ai venditori di tenere le auto all’interno dello spazio a loro assegnato senza poter però circolare all’interno del mercato. Tutti i veicoli dovranno essere parcheggiati in appositi spazi senza intralciare il normale transito pedonale.

