Canicattì, danneggiata l’auto di un commerciante 40enne: indagini in corso

I poliziotti del commissariato di Canicattì hanno avviato le indagini in seguito al raid vandalico che ha interessato l’automobile di proprietà di un commerciante 40enne del luogo parcheggiata in via Ettore Majorana. Il mezzo, una Nissan Qashqai, è stata rigata in più parti della carrozzeria da ignoti che hanno utilizzato verosimilmente una chiave o comunque un oggetto appuntito. I danni, in corso di quantificazione, sarebbero ingenti. La Procura, informata sui fatti, ha aperto un fascicolo a carico di ignoti per l’ipotesi di reato di danneggiamento.

