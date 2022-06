Canicattì, degrado alla Villa Comunale: la segnalazione

Riceviamo e pubblichiamo:

Stamani ho portato il mio nipotino alla villa comunale di Canicattì. Ho trovato trascuratezza e degrado. I giochi in condizioni pietose, e nel seguire l’andare del bambino, mi sono imbattuto in un tombino scoperto in cui ho affondato un piede. E niente, dico solo che se ai canicattinesi sta bene così, va bene, ma io dichiaro che se io continuo a vivere da queste parti è solo perché non ho alternative economiche, ma la mia dignità di cittadino è ai minimi termini. Comprendo che molta responsabilità ricade sui cittadini (!), ma chi amministra la cosa pubblica cosa fa per aiutare la comunità a migliorare? Mi chiedo perché ci sia tanta differenza di sensibilità tra chi amministra, per esempio, a Bolzano o Ferrara (giusto per fare semplicemente un esempio) e chi dalle nostre parti. Boh, misteri delle latitudini.

