Cianciana, 1,4 milioni di euro per sistemare la Regia Trazzera Intronata

Era uno degli obiettivi che si era prefissata, in campagna elettorale, la Giunta guidata dal candidato sindaco, Francesco Martorana. Una volta essere andata al governo della città, si è lavorato affinché quella promessa fosse mantenuta. Oggi, è una realtà. La Giunta regionale di Governo ha finanziato, lo scorso 31 maggio, con un milione e 450mila euro, l’intervento di manutenzione straordinaria della Regia Trazzera Intronata, tratto di collegamento S.S. 118/S.S. 118 contrada Corsa di Cianciana.

Un progetto che il sindaco ha affidato all’assessore Liborio Curaba che ci ha lavorato parecchio e, grazie al progetto presentato all’assessore, Marco Falcone, adesso si potrà intervenire in una zona della cittadina molto importante.

“Dopo tanti sacrifici – dicono raggianti Martorana e Curaba – abbiamo ottenuto il finanziamento. Questo a conferma della serietà e dedizione da parte di questa amministrazione che ha in cantiere altre iniziative, alcune delle quali già portati in porto e altri a cui stiamo lavorando alacremente. Per il progetto di contrada Corsa, un ringraziamento particolare va al Capo del Genio civile, Rino La Mendola,che assieme all’architetto Sciume’, ha redatto l’importante progetto ed un grazie enorme va al governo Musumeci e, in particolare all’assessore alle Infrastrutture, Marco Falcone”.