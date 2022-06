Lavoratori e precari, la Cgil: “importante utilizzare i fondi del Pnrr”

La pandemia ha colpito migliaia di lavoratori, quasi uno su quattro ha subito una riduzione dello stipendio, i lavoratori più giovani infatti sono stati i più penalizzati, e altri ancora hanno dovuto affrontare una riduzione dell’orario o delle responsabilità.

La Cgil è tornata a riunirsi in presenza in una assemblea per parlare di diritti, tutele, inclusione e partecipazione.

“Dobbiamo puntare a un nuovo modello di sviluppo e di crescita, non solo turismo ma anche abbracciando il settore manifatturiero, e per fare tutto questo abbiamo bisogno di risorse importanti come quelli del Pnrr e la nostra classe dirigente non deve sprecare questa opportunità”, ha dichiarato Alfio Mannino Segretario Generale della Cgil Sicilia.

All’assemblea hanno partecipato il Prefetto di Agrigento, Maria Rita Cocciufa, il Sindaco della Città dei templi, Francesco Micciché, del il Direttore dell’Ufficio di Pastorale Sociale e del lavoro della Diocesi di Agrigento Don Mario Sorce, il Commissario dell’Asp, Mario Zappia, il Segretario Provinciale della CNA, Claudio Spoto, la Rete degli Studenti Medi Agrigento e la Rete Studenti Regionale.