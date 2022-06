Microcredito, incontri di formazione nelle scuole superiori

Si sono conclusi gli incontri di informazione per il Microcredito nelle scuole Superiori di secondo grado, organizzati dal Libero Consorzio Comunale di Agrigento. Un’attività portata avanti con impegno e costanza dai funzionari delle sedi distaccate degli Uffici Relazioni con il Pubblico nei comuni di Sciacca, Licata. Cammarata, Ribera.

Durante gli incontri gli studenti hanno manifestato grande interesse per questa attività di informazione e aggiornamento che riguarda una importante misura di finanziamento rivolta ai giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni che intendono intraprendere un’ attività imprenditoriale. Agli incontri hanno preso parte la referente regionale per il Microcredito, la Dirigente ed i funzionari responsabili degli sportelli URP del Libero Consorzio Comunale di Agrigento.

Nel portale del Libero Consorzio di Agrigento è presente una sezione dedicata ad informazioni, numeri di telefono e collegamenti informatici (link) per visualizzare le offerte e le modalità di accesso, mentre in tutte le sedi URP sono operativi gli Sportelli Informativi per il Microcredito, nati dalla convenzione del 2018 tra Libero Consorzio di Agrigento ed Ente Nazionale per il Microcredito.