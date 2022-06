Rifiuti, discariche a cielo aperto a pochi passi dal mare a Licata

La stagione estiva è partiva in largo anticipo e tanti sono i bagnanti che hanno affollato le spiagge del litorale agrigentino. Ma succede che a Licata, prima di arrivare in spiaggia, e farsi un bel tuffo in acqua, si è costretti ad osservare un belvedere a dir poco invitante. Vere e proprie discariche a cielo aperto, rifiuti di ogni genere, dall’amianto a gomme d’auto, detriti ingombranti e una marea di plastica. Le zone prese di mira sono vicino la spiaggia del Pisciotto, a Rocca di San Nicola e Mollarella.

Tante le segnalazioni, non solo da parte dell’ Associazione Ambientalista MareAmico ma anche da parte del WWF, ma ad oggi la situazione non è per nulla cambiata.

L’amministrazione comunale dal canto suo in tema di rifiuti ha avviato la raccolta differenziata, c’è qualche zona dove ancora il servizio non è attivo, si stanno riscontrando dei problemi con gli operatori ecologici, in alcune zone i rifiuti sono andati in fiamme, ma quello che si chiede è solamente un po di senso civico da parte dei cittadini.