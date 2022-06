Trovato medico morto nel suo studio, indagini in corso

E’ stato trovato senza vita il dottor Guglielmo Trovato, stimato medico di famiglia di Scicli, che ha avuto ambulatorio in piazza Municipio e ora in via Gesù oltre che a Cava d’Aliga.

La notizia ha scosso tutti a Scicli.

Il dottore Trovato era persona di grande preparazione scientifica. Aveva 56 anni.

Il corpo del medico è stato rinvenuto nello studio di via Gesù, in pieno centro a Scicli.