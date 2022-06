Canicattì, furto in distributore carburanti: bottino 300euro

Ladri in aziona nella stazione di servizio Giap di via Vittorio Emanuele, a Canicattì. I malviventi sono riusciti ad entrare all’interno degli uffici e portare via dal registratore di cassa una somma quantificata in circa 300 euro. Poi, forse allarmati da qualcuno, sono scappati via precipitosamente. A fare la scoperta è stato il titolare che ha poi denunciato l’accaduto ai carabinieri della locale Compagnia che hanno avviato le indagini.

