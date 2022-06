“Entra al supermercato e ruba due televisori”: arrestato 22enne a Canicattì

E’ riuscito a portare via dal supermercato MD, in via Carlo Alberto a Canicattì, due smart TV – rispettivamente 40 e 45 pollici – dal valore complessivo di 600 euro. Credeva di averla fatta franca ma, dopo qualche metro e ancora con la refurtiva in mano, è stato fermato e arrestato dai carabinieri della locale Compagnia. Le manette ai polsi sono scattate in flagranza di reato per un giovane di 22 anni, originario della Romania ma da anni residente a Canicattì.

