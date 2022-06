Sul Piano rifiuti alcuni deputati regionali Cinquestelle intendono fare i profeti di sventura

“Sul Piano rifiuti alcuni deputati regionali Cinquestelle intendono fare da un lato i profeti di sventura e dall’altro argomento su cui fare la propria campagna elettorale. La questione però è un’altra: il Piano non è stato bocciato dalla Commissione Europea. Ancora una volta i grillini sono bravi solo a mistificare ed a diffondere fake news. Stiano sereni che sui rifiuti la Sicilia, con il governo Musumeci e l’assessora Baglieri, sta facendo ogni sforzo per dare una svolta dopo anni di inerzia e malaffare. La prossima volta, prima di farsi smentire e prendere per bugiardi, i Cinquestelle si attengano alla realtà e magari evitino qualche indebita interferenza in qualche ministero contro la Sicilia. Le verità poi emergono e si finisce per passare come delatori”. Lo afferma Eleonora Lo Curto, capogruppo Udc all’Assemblea regionale siciliana.

