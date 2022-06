Canicattì, 68enne scippata della borsa e dei sacchetti della spesa: indagini in corso

Una 68enne di Canicattì è stata vittima di uno scippo in via Ettore Majorana. Un malvivente si è avvicinato alla donna in maniera repentina e le ha letteralmente strappato dalle mani sia la borsa che due buste della spesa. All’interno c’era anche il borsello con tutti i documenti e circa cento euro in contanti. La signora è caduta su un’auto in sosta ma, a parte il grande spavento e qualche graffio, non ha subito gravi conseguenze. Sulla vicenda indaga la polizia del locale commissariato.

