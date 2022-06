Manutenzione straordinaria strade provinciali: firmati due contratti d’appalto

Inizieranno a breve i lavori di manutenzione straordinaria su alcune strade di competenza del Libero Consorzio Comunale di Agrigento. Sono stati firmati infatti i contratti d’appalto relativi a due gare il cui iter è stato completato qualche settimana addietro. Il primo contratto riguarda l’Accordo Quadro annuale con un solo operatore economico per i lavori di manutenzione straordinaria lungo le strade consortili ed ex regionali, programmati dal Settore Tecnico del Libero Consorzio Comunale di Agrigento. I lavori saranno eseguiti dall’impresa COS.IT. SRL di Agrigento, aggiudicataria della gara con un ribasso del 35,683% per un importo contrattuale di 695.000,00 euro più IVA.

E’ previsto, inoltre, l’inizio dei lavori di manutenzione straordinaria per l’eliminazione delle condizioni di pericolo e messa in sicurezza delle Strade Provinciali n. 4 “della Valle dei Templi” e n. 71 “Cavaleri Magazzeni”. L’Accordo quadro annuale è stato sottoscritto con l’impresa Edile Cavalli Salvatore di Milo (CT), aggiudicataria dell’appalto per un importo complessivo di 600.000,00 euro (ribasso del 34,567%).

La durata di entrambi gli accordi quadro è di 365 giorni lavorativi consecutivi dalla data di consegna dei lavori che prevedono, tra gli altri, discerbatura e pulitura di banchine e cunette, rimozione di detriti e fanghiglia dalla sede stradale, a seguito di particolari e intensi eventi atmosferici, realizzazione di gabbionate ed opere in muratura per eliminare la formazione di frane, evitando così la possibilità di chiusura al transito dellae strade interessate, la risagomatura del piano viabile e il ripristino della segnaletica verticale.

Entrambe le gare sono state effettuate in modalità telematica tramite indagine di mercato ai sensi della Legge 120/2020. I progetti sono stati elaborati dallo staff del Settore Tecnico del Libero Consorzio e finanziati con fondi regionali destinati alla viabilità secondaria.