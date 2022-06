21enne trasferito in elisoccorso dopo incidente col motocross

incidente in via Francia, nel centro abitato di Favara. Un ragazzo di 21 anni è rimasto ferito in seguito ad una spaventosa caduta avvenuta mentre si trovava in sella ad una moto da cross.

Non è ancora chiara la dinamica ma il giovane avrebbe perso il controllo del mezzo a due ruote schiantandosi contro un muretto di pietra. Secondo una prima ricostruzione il 21enne ha sbattuto la testa e ha riportato traumi sparsi sul corpo.

Immediati i soccorsi con un elicottero che è stato fatto atterrare nel parcheggio dello stadio comunale Bruccoleri. Il giovane è stato trasferito all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Tenenza di Favara per i rilievi del caso e per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.