Canicattì, minaccia e aggredisce i vicini di casa: denunciato 40enne

Un quarantenne canicattinese è stato denunciato per le ipotesi di reato di violenza privata, minacce e lesioni in seguito ad una escalation di attriti con i vicini di casa. Secondo quanto ricostruito tra l’uomo e gli abitanti della casa confinante non scorrerebbe buon sangue e, nell’ultimo periodo, questa acredine si sarebbe ancora di più accentuata. Fino a degenerare in una vera e propria aggressione ai danni di un uomo di 44 anni e dei figli di 27 e 26 anni.

Tra i fatti contestati anche le minacce per aver l’automobile troppo vicina al furgone di sua proprietà con tanto di “promessa” di incendiarlo. E ancora un altro episodio verificatosi in mezzo alla strada quando, secondo l’accusa, il 40enne avrebbe invaso la carreggiata opposta per far “spaventare” i vicini di casa. Questi ultimi hanno così deciso di recarsi al commissariato e sporgere formale denuncia.