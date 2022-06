Favara, furto in appartamento: rubati contanti

Furto in un appartamento a Favara.

Ignoti ladri in piena mattinata e in assenza dei proprietari, sono riusciti a forzare l’ingresso dell’appartamento sita in via Aldo Moro, ed ad intrufolarsi all’interno mettendo a soqquadro tutto e portando via 500 euro in contanti.

Al rientro, fatta l’amara scoperta, il proprietario ha chiamato i Carabinieri della locale tenenza che hanno effettuato un sopralluogo e hanno avviato le indagini per risalire agli autori del furto.