Favara, si ribalta col trattore: morto 64enne

Tragedia nelle campagne di contrada Lucia, tra Agrigento e Favara, dove un uomo di 64 anni è deceduto in seguito ad un incidente autonomo avvenuto con il trattore. Il mezzo pesante si è ribaltato in una scarpata e l’uomo è rimasto schiacciato. Inutili i tentativi di soccorso con un’ambulanza e anche un elisoccorso che sono intervenuti ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

