Fucile rubato 36 anni fa e cartucce trovati tra le balle di fieno

Nei giorni scorsi i carabinieri della stazione di Paceco, durante servizi di perlustrazione e rastrellamento di terreni e casolari in stato di abbandono, hanno trovato e sequestrato un fucile calibro 12 e 19 cartucce in localita’ Fontanasalsa Strada Trazzera Mazara Erice, nascosti tra delle balle di fieno, in un terreno in stato di abbandono accessibile a tutti.

Da un primo accertamento l’arma risulta rubata 36 anni addietro alla questura di Cagliari. Il fucile e’ stato inviato al Ris di Messina per essere analizzato, in modo da capire se negli anni e’ stato utilizzato.