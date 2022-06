Lavoratore in nero in cantiere: denunciato imprenditore

Un imprenditore 47enne agrigentino è stato denunciato dai carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro per alcune irregolarità riscontrate in un cantiere edile al Viale della Vittoria e per la presenza di un lavoratore “in nero”.

L’attività non è stata sospesa poiché si tratta di una micro-impresa ma l’uomo dovrà “sistemare” tutte le criticità riscontrate dai militari dell’Arma. Si tratta di un cantiere che riguarda la ristrutturazione di un edificio al Viale della Vittoria di Agrigento.

Tra le contestazioni l’aver omesso la consegna dei dispositivi di protezione e non aver installato i servizi igienici e anche la presenza di un lavoratore, sui quattro presenti, non in regola. Dopo l’accertamento i carabinieri hanno sanzionato l’impresa per un importo complessivo di quasi 19 mila euro.