Licata, truffa e soldi falsi: arrestato trentenne

Gli agenti del commissariato di Licata hanno eseguito una ordinanza di carcerazione, emessa dalla Procura della Repubblica del Tribunale di Agrigento, a carico di un trentenne licatese pregiudicato. L’uomo deve scontare una condanna definitiva a due anni e quattro mesi di reclusione oltre al pagamento della pena pecuniaria della multa di 1800,00 euro. In particolare, personale della Sezione Anticrimine del Commissariato di P.S. di Licata, a seguito di attività investigative, aveva deferito alla Autorità Giudiziaria il predetto pregiudicato poiché ritenuto responsabile, in concorso con altri, dei reati di indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti nonché truffa in concorso. L’uomo è stato associato alla casa circondariale di Gela.

loading..