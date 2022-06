Palma di Montechiaro, avviso di garanzia a sindaco e dirigente comunale

La Procura di Agrigento ha notificato un avviso di garanzia nei confronti del sindaco di Palma di Montechiaro, Stefano Castellino, e dell’architetto Filippo Incorvaia, dirigente comunale a capo del settore urbanistica ed edilizia. Il primo cittadino e il dirigente risultano indagati per l’ipotesi di reato di rifiuti di atti di ufficio.

La vicenda riguarda un immobile abusivo sul quale pende un ordine di demolizione già dal 2010 che non sarebbe stato dunque ottemperato. La struttura si trova in una zona impervia di Palma di Montechiaro e rappresenterebbe un pericolo per l’incolumità delle persone poiché – in parte – insiste su una delle spiagge della Città del Gattopardo.

L’immobile è stato acquisito in passato dal Comune che ne è diventato di fatto proprietario diventando così responsabile della demolizione che, secondo quanto oggi contesta la Procura di Agrigento, non sarebbe invece mai stato demolito.