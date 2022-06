“Abusi sessuali su minori”, obbligo dimora per prete

Misura cautelare attenuata per il sacerdote quarantenne di Enna accusato di abusi sessuali aggravati su minori che era agli arresti domiciliari da 13 mesi. L’uomo attualmente sotto processo dinanzi al tribunale di Enna scontava la misura a Ferrara, dove era stato trasferito a seguito delle segnalazioni fatte dalla vittima ai sacerdoti della diocesi di Piazza Armerina (En).

A carico rimane l’obbligo di dimora a Ferrara, citta’ dalla quale non potra’ allontanarsi senza preventiva autorizzazione, se non per essere presente alle udienze del processo a suo carico. Inoltre, non potra’ lasciare il seminario ferrarese durante le ore notturne.

La procura di Enna ha ritenuto attenuate le esigenze cautelari nei confronti dell’ex parroco di una chiesa molto frequentata di Enna, ed ha chiesto al tribunale di modificare la misura.