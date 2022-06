Aragona, Pendolino riconfermato sindaco

Riconferma anche ad Aragona dove il primo cittadino uscente Peppe Pendolino ha vinto le elezioni con un netto distacco sullo sfidante Dino Buscemi. Fin dalle prime schede scrutinate è apparso chiaro il divario con Pendolino che ha ottenuto quasi 3 mila voti. Le prime parole di Peppe Pendolino: “Voglio ringraziare tutta Aragona, tutti gli elettori e la mia squadra. E’ stata una sorpresa avere una percentuale così alta, non me l’aspettavo. Ringrazio anche i miei avversari e il candidato Buscemi perché per la prima volta si è portata una campagna elettorale dai toni pacati e con un confronto moderato. Sarò il sindaco di tutti e sarò a disposizione di chiunque abbia qualsiasi tipo di esigenza e necessità. Sono a servizio della collettività”.

