Canicattì, a fuoco intera isola ecologica

Un vasto incendio propagatosi nelle ore notturne ha distrutto un’intera isola ecologica nella strada che da Canicattì porta a Naro. Sulla natura del rogo sono state avviate le dovute indagini e non si esclude al momento alcuna pista, compresa quella dolosa.

Le fiamme in breve tempo hanno avvolto l’intera area con una colonna di fumo che si è levata ben presto in cielo. A fuoco diversi cassonetti dei rifiuti, utilizzati dai residenti per il conferimento, ma anche vari elettrodomestici e anche materiale in eternit. A fare la scoperta sono stati proprio alcuni cittadini.