Controllo dei Nas in deposito farmaci a Ribera, 7mila euro di multa

Controlli a tappeto negli ultimi giorni del reparto Nucleo Antisofisticazioni Sanità dei carabinieri in magazzini e depositi all’ingrosso per custodire farmaci. I Nas, coadiuvati dai militari della locale Tenenza, hanno riscontrato alcune irregolarità in una struttura a Ribera.

Tra queste la mancanza di sostanze e medicinali di cui alla tabella 2 della Farmacopea e la non comunicazione all’Asp di Agrigento circa l’adozione del registro informatizzato per la gestione degli stupefacenti.

I carabinieri del Nas hanno dunque proceduto a elevare ammende per un complessivo importo di 7 mila euro nei confronti di un 61enne, legale responsabile dell’azienda, e di una 30enne farmacista che ricopre il ruolo di direttore tecnico della struttura commerciale.