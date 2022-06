Favara, gli alunni dell’IC“Falcone Borsellino”in visita alla Tenenza dei Carabinieri

Un gruppo di bambini delle classi terze di scuola primaria dell’Istituto “Falcone Borsellino “ di Favara, accompagnati dalla Dirigente scolastico Maria Vella e dalle docenti Maria Cristina Marrella e Lia Vaccaro si sono recati presso la locale Caserma dei Carabinieri e sono stati calorosamente accolti dal tenente Fabio Armetta. Hanno avuto la possibilità di vedere da vicino le “Gazzelle” quotidianamente impegnate nel controllo del territorio, i locali della caserma, gli uffici, la cella di sicurezza e gli archivi.

“La visita ha costituito l’occasione –ci dicono le docenti Marrella e Vaccaro che hanno condotto il progetto PON “Legal…mente”- per parlare con i bambini di legalità, rispetto degli altri e libertà. Incessanti ed intelligenti le domande degli alunni, a testimonianza del vivo interesse suscitato dai temi trattati e dalla figura del Carabiniere. A coronamento dell’esperienza vissuta dai bambini all’interno della caserma, vi è stato un gradito momento di convivialità offerto dalla Compagnia.

“Un ringraziamento particolare –dice il dirigente scolastico Maria Vella- va al tenente Fabio Armetta ed ai suoi collaboratori per avere aperto, amorevolmente, le porte ad i nostri bambini e aver fatto nascere in loro il sentimento di fiducia per l’Istituzione.