Non violò sorveglianza speciale: assolto 55enne

I giudici della Corte di Appello di Palermo, in riforma della sentenza di primo grado, hanno disposto l’assoluzione “perché il fatto non sussiste” nei confronti diun 55enne di Agrigento, dall’accusa di aver violato gli obblighi imposti dalla sorveglianza speciale a cui era sottoposto.

La vicenda scaturisce dalla denuncia del novembre 2017 quando, in seguito ad un controllo delle forze dell’ordine, l’uomo non sarebbe stato trovato in casa in violazione delle prescrizione imposte. In primo grado fu condannato a 8 mesi di reclusione. L’imputato è difeso dall’avvocato Davide Casà.