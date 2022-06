Bambina scomparsa a Mascalucia: procura, la madre ha confessato il delitto

La madre della piccola Elena, scomparsa ieri e trovata cadavere stamane, in un campo incolto a Mascalucia, vicino a casa, “stanotte ha subito un lungo interrogatorio e le erano state contestate varie incongruenze.

Ritrovamento del cadavere

Stamattina ha fatto ritrovare il cadavere – dice il procuratore di Catania Carmelo Zuccaro – e adesso stiamo raccogliendo le sue dichiarazioni presumibilmente confessorie”.

Il cadavere della piccola Elena è stato trovato in un campo incolto, sulla via Turati, a Mascalucia, nel Catanese. La madre, che ha fatto trovare il corpo senza vita della figlia e che è stata portata via dai carabinieri, abita in via Euclide che è il proseguimento di via Turati. Dal luogo del ritrovamento alla casa della donna ci sono circa 200 metri.

Sul posto sono in corso i rilievi degli investigatori. In via Turati è arrivato anche il padre della bambina.

Fondo agricolo transennato

I carabinieri del comando provinciale di Catania hanno transennato un fondo agricolo distante alcune centinaia di metri dalla casa in cui abita la mamma di Elena, la bimba di 5 anni di cui aveva denunciato ieri la scomparsa. La zona è sorvolata da un elicottero e viene battuta da militari dell’Arma, come se fossero alla ricerca di qualcosa.

