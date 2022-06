Cattolica Eraclea, Guardia Costiera soccorre 3 bagnanti in difficoltà

è giunta alla Sala Operativa della Capitaneria di Porto di Porto Empedocle una richiesta di soccorso avente ad oggetto la presenza in mare di un bagnante in difficoltà, nello specchio acqueo antistante la località Capo Bianco del Comune di Cattolica Eraclea (AG). Immediatamente sono state inviate in zona due unità della Guardia Costiera.

La prima a giungere sul punto, alle ore 17,30, a causa delle avverse condizioni del mare, ha individuato 3 bagnanti aggrappati ad un tronco galleggiante in balia delle onde, a circa 50 mt. dagli scogli, in una zona di bassi fondali, particolarmente insidiosa per l’unità navale. Il bagnante in difficoltà era stato, nel frattempo, raggiunto da due persone che avevano cercato di prestare soccorso, rimanendo anch’esse sopraffatte dalle onde e dalla corrente. L’equipaggio imbarcato, operando in condizioni critiche, derivanti dalla bassezza dei fondali, dal moto ondoso e dalle rocce semiaffioranti, che rischiavano di mettere in pericolo la stessa unità navale, riusciva a recuperare i malcapitati tramite un sistema chiamato “SCM-20” costituito da 5 salvagenti gonfiabili vincolati ad una cima.

Le persone soccorse erano tutte allo stremo delle forze e due di esse risultavano in stato di ipotermia. Terminato il soccorso la motovedetta ha fatto veloce rientro nel porto di porto di Porto Empedocle, dove ad attendere i malcapitati vi era un’ambulanza del 118, il cui personale ha somministrato le cure del caso.