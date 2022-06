Licata, resistenza e minacce a pubblico ufficiale: assolto 32enne

Il giudice monocratico del tribunale di Agrigento Giuseppa Zampino ha disposto l’assoluzione – perché il fatto non sussiste – nei confronti di M.M., 32 anni di Licata, accusato di resistenza e minacce a pubblico ufficiale. L’accusa chiedeva la condanna dell’imputato ad un anno di reclusione.

La vicenda risale al maggio scorso quando il 32enne fu arrestato dai carabinieri dopo un controllo stradale. I militari decisero di approfondire gli accertamenti e ne nacque una colluttazione. Due carabinieri e lo stesso 32enne finirono in ospedale.

Alla base dell’assoluzione un video prodotto durante il processo: un amico dell’imputato ha registrato quegli attimi in cui si vede il 32enne andare in escandescenza ma non ci sarebbe stata nessuna aggressione.