Palma di Montechiaro, violazioni in un cantiere edile: denunciato imprenditore

Proseguono i controlli da parte dei Carabinieri del nucleo Ispettorato del Lavoro del Comando provinciale di Agrigento nei cantieri edili.

Nei giorni scorsi presunte violazioni sono state riscontrate in un cantiere di contrada “Monte Grande” in territorio di Palma di Montechiaro. Un imprenditore è stato denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento perchè ritenuto responsabile di omessa redazione e stesura del Piano Operativo di Sicurezza (Pos).

I militari dell’Arma avrebbero, altresì, trovato un lavoratori “in nero” sui quattro presenti nel cantiere. A carico dell’imprenditore sono state elevate anche ammende per complessivi 7.862,44 euro, e sanzioni amministrative per 11.366,66 euro. L’ispezione si è conclusa con l’ordine di sospensione dell’attività imprenditoriale in corso.