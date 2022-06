A Linosa il primo nido d’Italia di tartaruga marina

Il primo nido d’Italia di tartaruga marina è a Linosa.

Dopo 2 notti di perlustrazioni e tentativi una bella femmina di tartaruga marina Caretta caretta ha deposto circa 100 uova sulla spiaggia di Pozzolana di Ponente, a Linosa. Si tratta del primo nido della stagione non solo per l’isola ma per tutto il nostro paese e questo non fa che renderci ancora più orgogliosi. A renderlo noto è l’associazione Area Marina Protetta Isole Pelagie. Adesso il personale dell’AMP si prenderà cura del nido fino alla schiusa prevista per il 20 Luglio.

